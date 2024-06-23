МИД Чехии предложил соревнования для приема новых членов в ЕС

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что страны должны добиваться вступления в Евросоюз (ЕС), используя «модель регаты». Об этом сообщает APA.
Он назвал адаптацию к правилам ЕС и реформы «параллельными процессами».
«Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования», — отметил Липавски.
Глава чешского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Украина представляет собой «особый случай» в связи с затянувшимся конфликтом. По его словам, украинцы выбрали «демократию и европейский образ жизни», поэтому заслуживают всяческой поддержки со стороны ЕС.
До этого в Чехии назвали рецепт успешных переговоров по Украине.
Ранее в США пожалели об отказе от мирных предложений Путина по Украине.