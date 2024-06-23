Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Чехии предложил соревнования для приема новых членов в ЕС

Глава МИД Чехии Липавски счел нужным применять «модель регаты» при приеме в ЕС

close
100%
РИА Новости

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что страны должны добиваться вступления в Евросоюз (ЕС), используя «модель регаты». Об этом сообщает APA.

Он назвал адаптацию к правилам ЕС и реформы «параллельными процессами».

«Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования», — отметил Липавски.

Глава чешского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Украина представляет собой «особый случай» в связи с затянувшимся конфликтом. По его словам, украинцы выбрали «демократию и европейский образ жизни», поэтому заслуживают всяческой поддержки со стороны ЕС.

До этого в Чехии назвали рецепт успешных переговоров по Украине.

Ранее в США пожалели об отказе от мирных предложений Путина по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами