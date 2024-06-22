В МИД Польши рассказали о планах закрытия границы с Белоруссией

Варшава рассматривает возможность закрытия двух последних действующих погранпереходов на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

«В связи с действиями Белоруссии мы рассматриваем закрытие всех погранпереходов», — сказал дипломат, отметив, что сейчас власти Польши рассматривают вопрос о том, насколько данное решение может отразиться на экономике страны.

До этого Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что буферная зона охватит 26 мест Гайновского района и одно место Белостокского района. На этих территориях будет действовать особый режим. Так, здесь запретят приближаться к границе больше чем на 200 метров.

6 июня в Польше созвали заседание совета нацбезопасности, на котором обсуждалось задержание военных, открывших стрельбу по мигрантам на границе с Белоруссией.

Ранее в Польше призвали к референдуму о выходе страны из пакта о миграции.