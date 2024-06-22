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В МИД РФ заявили о проявлениях «террористической сущности» Киева

Захарова об атаках на Энергодар: Киев показывает свою террористическую сущность

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти вновь продемонстрировали свою «террористическую сущность» после атак на Энергодар. Об этом говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, режим президента Украины Владимира Зеленского «не в первый раз наглядно демонстрирует свою террористическую сущность и полное пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов». Представитель МИД РФ отметила, что это проявляется в «упорном создании угроз» выполнению своих обязанностей персоналом Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и в попытках оказывать внешнее давление на принимаемые сотрудниками ЗАЭС решения.

19 июня директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар, где расположена электростанция, в результате чего город остался без света. Позднее она уточнила, что дроны-камикадзе ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч», которая питала Энергодар и близлежащие населенные пункты.

Ранее два села в Запорожской области оказались обесточены после атаки ВСУ.

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