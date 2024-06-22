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Американское издание раскрыло, когда США на самом деле начали поддерживать «Азов»

Intercept: США помогали «Азову» еще когда действовал запрет на поставки вооружений

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Украинский нацбатальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) получал поддержку со стороны США еще в 2023 году, когда оставался в силе запрет на это со стороны Вашингтона, пишет американское издание Intercept.

11 июня The Washington Post со ссылкой на Госдеп сообщила, что США сняли запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов».

«Фотография, опубликованная самим подразделением, говорит о том, что США оказывали помощь еще в декабре прошлого года», - говорится в публикации.

Речь идет о публикациях в соцсетях, на одной из которых командир «Азова» показывает сертификат от декабря 2023 года о прохождении военной подготовки под эгидой спецназа США в ЕС с человеком в американской форме, чье лицо скрыто. На второй фотографии изображена группа людей в военной форме США, держащих американский флаг вместе с другой группой, которая держит флаг с символикой нацбатальона.

Данные фотографии, отмечает издание, ставят под сомнение реальное применение действовавшего запрета.

До этого постпред Украины при ООН Кислица заявил, что США проверили «Азов» и не нашли нарушений.

Ранее посол России в Вашингтоне Антонов возмутился решением США снять запрет на поставки оружия «Азову».

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