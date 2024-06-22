В Польше призвали к референдуму о выходе страны из пакта о миграции

Крупнейшая оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) осенью начнет сбор подписей в пользу проведения в стране референдума об одностороннем отказе от выполнения миграционного пакта Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу партии Ярослава Качиньского.

«С сентября мы будем собирать подписи в пользу проведения нового референдума, предметом которого будет требование выйти из миграционного пакта», — сказал Качиньский на собрании сторонников партии в Пултуске.

В конце мая стало известно, что власти Польши и Венгрии выступили против принятия нового пакта о миграции. В частности, польский министр финансов Анджей Доманьски заявлял, что утвержденные документы не учитывает ситуацию на белорусской границе. Подразумевается, что пакт должен распределить миграционную нагрузку среди стран Евросоюза.

14 мая Совет ЕС окончательно утвердил Пакт о миграции и предоставлении убежища, включающий ужесточение всех миграционных норм Евросоюза. Этот обширный свод реформ, разрабатываемый с 2015 года, вводит, в частности, принципы создания на границе фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют очевидных прав на предоставление убежища. Ожидается, что это упростит их последующую высылку за пределы ЕС.

Раньше сообщалось, что Польша усиливает заграждение на границе с Белоруссией.