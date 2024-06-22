В МИД РФ пригрозили США ответными мерами в случае закрытия визовых центров

РФ намерена дать адекватный ответ США, если они закроют российские визовые центры и лишат дипломатов налоговых привилегий. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», — сказала она.

22 июня посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что американские власти решили закрыть российские визовые центры в столице страны и Нью-Йорке. По его словам, из-за этого на плечи сотрудников дипломатических представительств РФ ляжет дополнительная нагрузка.

Более того, власти США лишили российских дипломатов карточек освобождения от налога. Речь идет о документах, благодаря которым сотрудники посольств и консульств могут жить в любой стране мира и не платить налоги в местную казну.

Комментируя ситуацию, Антонов обвинил американское руководство в регулярных выпадах против РФ. Как он сказал, Вашингтон каждый день предпринимает какие-либо недружественные шаги по отношению к Москве.

Ранее в посольстве РФ в США заявили, что российские дипломаты ежедневно получают угрозы.