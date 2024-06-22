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В Венесуэли раскрыли подготовку к госперевороту

Мадуро заявил, что в Венесуэле готовят новый государственный переворот

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Global Look Press

Кандидаты от крайне правой оппозиции в парламенте Венесуэлы готовят новый государственный переворот. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в видео на своей странице в видеохостинге YouTube.

В ходе общения со своими сторонниками в штате Монагас, Мадуро рассказал, что властям страны и оппозиции удалось достичь исторического соглашения ради мира, под которым подписались почти все лидеры оппозиции.

«Не подписали две марионетки олигархии. Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение об уважении решений избиркома и результатов? Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот», — заявил Мадуро.

По мнению венесуэльского лидера, кандидаты правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес готовятся к организации беспорядков в случае, если объединенный кандидат на предстоящих выборах не будет их устраивать.

До этого стало известно, что сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию будут согласованы с политическими процессами в латиноамериканской стране, в том числе с выборами главы государства.

Ранее Мадуро заявил о переходе России на новый уровень при Путине.

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