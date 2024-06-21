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Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных

Кабмин одобрил проект соглашения с Индией о взаимном направлении войск

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Станислав Красильников/РИА Новости

Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Индией о порядке взаимного направления войск. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале официальных правовых актов.

Распоряжение касается воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов России и Индии.

Отмечается, что инициатором принятия документа является Минобороны РФ. Российское оборонное ведомство согласовало его с Министерством иностранных дел и другими федеральными органами исполнительной власти.

До этого управляющий директор фирмы Атул Динкар Ране и замглавы компании Санджив Кумар Джоши говорил, что в Россию пока не будут поставлять ракеты из Индии с военного предприятия BrahMos, которые могут быть использованы в конфликтах.

BrahMos Aerospace является совместным индийско-российским предприятием, на котором производят сверхзвуковые крылатые ракеты.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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