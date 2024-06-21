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Молдавские общественники заявили, что граждане страны не хотят в ЕС

Общественница Федорова: граждане Молдавии не хотят в Евросоюз

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Представитель молдавской общественной организации «ЗаРЯ: За русский язык!» Дарья Федорова в интервью RT прокомментировала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в Европейский союз, подписанный президентом республики Майей Санду. Общественница подчеркнула, что граждане страны не хотят в ЕС, а вместо этого желают жить без долгов и с перспективами на самостоятельное будущее.

«По сути, подписав указ о начале переговоров о вступлении в ЕС, Майя Санду просто начала свою предвыборную кампанию. Запад, Майя Санду и правительство Молдовы сейчас будут делать все: начинать переговоры, организовывать референдум. Но это только потому, что хорошо понимают — следующие выборы им не выиграть», — отметила Федорова.

Она добавила, что граждане Молдавии уже успели остро ощутить на себе, что «светлое будущее в Европе» подразумевает только повышение цен.

21 июня Санду подписала указ о начале переговоров относительно вступления Молдавии в ЕС. Президент отметила, что страна выполнила все рекомендации Еврокомиссии для начала соответствующего диалога. По ее словам, цель Кишинева — интеграция в Евросоюз к 2030 году.

В тот же день ЕС утвердил 25 июня в качестве даты начала переговоров с Украиной и Молдавией о членстве в сообществе.

По информации агентства AFP, дата начала переговоров была согласована министрами финансов Евросоюза на встрече в Люксембурге.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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