Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

КНР ввела санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin

МИД КНР: Пекин ввел санкции против Lockheed Martin из-за продажи оружия Тайваню

close
100%
Pavlo Gonchar/Global Look Press

Китайские власти ввели санкции в отношении американской компании Lockheed Martin, занимающейся производством оружия. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел КНР.

В заявлении отмечается, что недавно Вашингтон объявил о продаже оружия Тайваню. Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что решение США нарушает принцип «одного Китая» и сразу три китайско-американских коммюнике. Кроме того, Пекин обвинил Вашингтон в серьезном вмешательстве во внутренние дела страны и попытке нанести ущерб ее суверенитету.

«Китай решил принять контрмеры против соответствующих подразделений и высшего менеджмента Lockheed Martin», — говорится в публикации.

В МИД КНР уточнили, что решение о вводе санкций было принято в соответствии с законодательством страны.

Из заявления следует, что рестрикции коснулись трех дочерних предприятий Lockheed Martin — Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Missile System Integration Lab и Lockheed Martin Ventures. Также под ограничения попали несколько сотрудников компании.

Речь идет о ее генеральном директоре Джеймсе Тайклете и финансовом директоре Джее Малаве. Вместе с ними в санационный список попал главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джонс.

19 июня Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около $60,2 млн. Кроме того, Вашингтон санкционировал отправку на остров дронов ALTIUS 600M-V на сумму $300 млн.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп оценил возможность начала войны США и КНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами