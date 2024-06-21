КНР ввела санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin

Китайские власти ввели санкции в отношении американской компании Lockheed Martin, занимающейся производством оружия. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел КНР.

В заявлении отмечается, что недавно Вашингтон объявил о продаже оружия Тайваню. Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что решение США нарушает принцип «одного Китая» и сразу три китайско-американских коммюнике. Кроме того, Пекин обвинил Вашингтон в серьезном вмешательстве во внутренние дела страны и попытке нанести ущерб ее суверенитету.

«Китай решил принять контрмеры против соответствующих подразделений и высшего менеджмента Lockheed Martin», — говорится в публикации.

В МИД КНР уточнили, что решение о вводе санкций было принято в соответствии с законодательством страны.

Из заявления следует, что рестрикции коснулись трех дочерних предприятий Lockheed Martin — Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Missile System Integration Lab и Lockheed Martin Ventures. Также под ограничения попали несколько сотрудников компании.

Речь идет о ее генеральном директоре Джеймсе Тайклете и финансовом директоре Джее Малаве. Вместе с ними в санационный список попал главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джонс.

19 июня Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около $60,2 млн. Кроме того, Вашингтон санкционировал отправку на остров дронов ALTIUS 600M-V на сумму $300 млн.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп оценил возможность начала войны США и КНР.