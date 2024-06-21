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В МИД Белоруссии раскритиковали саммит по Украине в Швейцарии без участия РФ

Глава МИД Белоруссии: саммит по Украине без участия РФ ведет к эскалации кризиса

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Участие США и ряда европейских стран в конференции по Украине, которая состоялась в Швейцарии в период с 15 по 16 июня, ведет к дальнейшей эскалации конфликта. Такое заявление сделал министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства 21 июня присутствовал на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие состоялось в Казахстане.

Во время встречи Алейник обратил внимание, что украинский кризис остается одним из главных дестабилизирующих факторов в Восточной Европе. Также он прокомментировал недавно прошедший саммит по Украине в Швейцарии, который провели без участия ключевого игрока в лице РФ.

«Участие США и большинства европейских стран в так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии <...> выглядит как театр абсурда, особенно на фоне накачки Киева вооружениями и военной техникой», — подчеркнул министр.

В связи с этим он назвал подход Вашингтона и его союзников к мирному урегулированию кризиса «весьма странным». По мнению главы внешнеполитического ведомства, на самом деле действия США и некоторых европейских государств ведут к эскалации конфликта.

Кроме того, он отметил, что Минск не раз говорил о бесперспективности попыток обсуждать прекращение боевых действий и иные вопросы безопасности без участия РФ и Белоруссии. Дискриминация и исключение суверенных стран из соответствующего диалога — это «путь в никуда», резюмировал Алейник.

Ранее в МИД Украины рассказали, в каком формате РФ могла бы присоединиться к мирной конференции.

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