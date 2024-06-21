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Япония ввела санкции против 42 российских компаний и 11 физлиц

Япония ввела санкции против военных предприятий и членов ЦИК РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Япония ввела санкции против руководства корпорации «Тактического ракетного вооружения» (КТРВ), концерна радиостроения «Вега», руководства ЦИК и других физических лиц и компаний из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства Японии.

В санкционные списки среди физических лиц вошли секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК РФ, глава КТРВ Борис Обносов, гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов и главный конструктор компании Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» Мкртич Окроян.

В список компаний, попавших под японские санкции, в основном входят российские оборонные и научные предприятия. Кроме того, японское правительство ввело санкции против 11 иностранных компаний из Индии, Китая, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана за якобы помощь России в обходе уже ранее введенных санкций.

До этого ФРГ выступала против жестких мер при обсуждении нового пакета антироссийских санкций.

Ранее в Европе обеспокоились последствиями санкций против Мосбиржи.

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