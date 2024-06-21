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Трамп назвал ошибочными слова Байдена про Украину и НАТО

Трамп: слова Байдена про будущее Украины в НАТО ошибочны

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Reuters

Президент США Джо Байден и его администрация совершают ошибку, когда говорят, что будущее Украины в НАТО, заявил бывший глава гоYouTube-каналесударства Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на YouTube-канале All-In Podcast.

По его мнению, Байден говорит все неправильно, а одна из его ошибок, когда он говорит о том, что Украина будет в НАТО.

Трамп утверждает, что президент США говорит противоположное тому, что необходимо говорить.

До этого стало известно, что высокопоставленные представители Демократической партии, включая помощников президента США Джо Байдена, усомнились в победе американского лидера на предстоящих выборах из-за его подходов к предвыборной кампании.

Накануне сообщалось, что крупные американские бизнесмены все чаще выступают с поддержкой Дональда Трампа на фоне разочарования в президенте Соединенных Штатов Джо Байдена. По словам журналистов, многие бизнесмены из США дистанцировались от Трампа после беспорядков в Капитолии в 2021 году.

Ранее CNN узнал о регламенте дебатов Байдена и Трампа.

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