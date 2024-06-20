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Боррель раскрыл сферы, которые затронет новый пакет санкций против России

Боррель подтвердил, что в 14-й пакет войдут санкции против энергетики и ВПК РФ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Новый, 14-й пакет санкций в отношении России затронет российскую энергетику, оборонный и финансовый секторы. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в социальной сети X.

«Мы договорились по 14-му пакету... Он нацелен на военно-промышленный комплекс, финансовый сектор, энергетический сектор», — уточнил дипломат.

Кроме того, продолжил Боррель, в пакет войдут меры, направленные на то, чтобы не позволить России нейтрализовать или преодолеть санкции.

20 июня постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Этот пакет включит меры по предотвращению обхода уже введенных ограничений.

Как писало агентство Bloomberg, в новый пакет войдет запрет на использование европейскими компаниями, действующими за пределами России, напрямую подключаться к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Кроме того, Европейский союз обещает ввести жесткий экспортный контроль на поставки пластика, марганцевой руды, электроники, экскаваторов и другой техники, которая может использоваться для военных целей. Санкции также обещают проверки европейских компаний, продукция которых попадает в Россию.

Ранее Путин заявил, что все санкции, введенные странами Запада против РФ, должны быть отменены в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

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