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Президент Румынии отозвал свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Президент Румынии снял свою кандидатуру на пост генсека НАТО в пользу Рютте

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Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг, 20 июня, снял свою кандидатуру на должность генерального секретаря Североатлантического альянса в пользу премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом сообщается на сайте администрации президента.

Как говорится в сообщении, в конце прошлой недели глава румынского государства проинформировал союзников по НАТО о снятии своей кандидатуры на пост генсека организации. Йоханнис попросил членов Высшего совета национальной обороны Румынии поделиться своим мнением о кандидатуре Рютте на эту должность, они высказались за поддержку Бухарестом кандидатуры премьера Нидерландов.

До этого телеканал NOS сообщил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Для назначения на пост генерального секретаря НАТО необходимо согласие всех 32 стран-членов блока. Рютте удалось заручиться их поддержкой — последними свое согласие на назначение выразили Венгрия и Словакия.

Ранее в МИД России призвали не питать иллюзий из-за смены генсека НАТО.

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