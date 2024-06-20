СМИ раскрыли, какие травмы получила премьер Дании после нападения

Премьер-министру Дании Метте Фредериксен диагностировали ушиб плеча и травму шеи после нападения на нее на улице 7 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.

«Ушиб правого плеча, ... незначительное деформация шейного отдела позвоночника (хлыстовая травма шеи. — «Газета.Ru»)», — пояснили в канцелярии.

Вечером 7 июня на площади Культорвет в Копенгагене мужчина напал на премьера Фредериксен. Нападение произошло в преддверии выборов в Европарламент, которые состоялись 9 июня.

15 мая произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Фицо был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что намерен вернуться к исполнению своих обязанностей к концу июня — началу июля.

Ранее Шольц прокомментировал нападение на премьер-министра Дании.