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Белоусов пригрозил подчиненному судом и попал на видео

Белоусов пригрозил подчиненному уголовной ответственностью, это сняли на видео

Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время поездки на строящиеся объекты инфраструктуры Тихоокеанского флота пригрозил подчиненному уголовной ответственностью. Кадры опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ.

В ходе визита Белоусов заслушал доклад о ходе работ по строительству военного городка для 155-й бригады морской пехоты. Министр потребовал ежемесячно докладывать ему о результатах строительства.

«Только попробуйте не сдать (объекты. — «Газета.Ru») в сроки», — сказал министр, уточнив, что в случае срыва сроков ответственность будет уголовной.

Докладчик добавил, что осознает социальную ответственность.

До этого сообщалось, что Белоусов посетил военный городок 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке и поручил ужесточить контроль над его реконструкцией.

Сейчас в городке ведется реконструкция ряда объектов, а также строительство шести новых казарм, столовой на 1 тыс. мест, складов для вооружения, спорткомплекса и ряда объектов в местном парке.

Ранее Белоусов и Дюмин провели совещание по поставкам БПЛА.

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