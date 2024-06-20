Белоусов пригрозил подчиненному судом и попал на видео

Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время поездки на строящиеся объекты инфраструктуры Тихоокеанского флота пригрозил подчиненному уголовной ответственностью. Кадры опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ.

В ходе визита Белоусов заслушал доклад о ходе работ по строительству военного городка для 155-й бригады морской пехоты. Министр потребовал ежемесячно докладывать ему о результатах строительства.

«Только попробуйте не сдать (объекты. — «Газета.Ru») в сроки», — сказал министр, уточнив, что в случае срыва сроков ответственность будет уголовной.

Докладчик добавил, что осознает социальную ответственность.

До этого сообщалось, что Белоусов посетил военный городок 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке и поручил ужесточить контроль над его реконструкцией.

Сейчас в городке ведется реконструкция ряда объектов, а также строительство шести новых казарм, столовой на 1 тыс. мест, складов для вооружения, спорткомплекса и ряда объектов в местном парке.

Ранее Белоусов и Дюмин провели совещание по поставкам БПЛА.