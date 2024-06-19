На Украине приняли закон о штрафах за оскорбления сексуального характера в интернете

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает штрафные санкции за отправку оскорбительных сообщений сексуального характера в интернете. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Нормативный акт вводит в кодекс Украины об административных правонарушениях новые статьи, касающиеся совершения насилия по признаку пола, сексуальном притязании и неисполнении «срочного запретительного предписания».

В законе так трактуется термин «сексуальное притязание»: «умышленное совершение против желания личности оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально».

По данным издания, теперь на Украине оскорбительный комментарий сексуального характера карается штрафом в размере от 1360 до 2720 гривен (2,5-5,5 тыс. рублей), а также общественными или исправительными работами.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее офис Зеленского обвинили в удалении комментариев с критикой президента.