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Швейцария отреагировала на исчезновение еще одной подписи из-под коммюнике по Украине

МИД Швейцарии не объяснил причину исчезновения подписи Руанды из-под коммюнике

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Shutterstock

Министерство иностранных дел Швейцарии не будет объяснять причину исчезновения Руанды из списка подписавших совместное коммюнике по Украине по итогам швейцарской конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер, слова которого передает РИА Новости.

«Мы не будем комментировать ситуацию с исчезновением Руанды из этого списка. Мы приглашаем вас связаться с посольством Руанды в Швейцарии для получения объяснений», — заявил он.

18 июня Руанда отозвала подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине, состоявшейся в Бюргенштоке.

Руанда стала третьей страной после Иордании и Ирака, принявшей решение об отзыве подписи. Она отсутствует в списке, обновленном швейцарским дипведомством 17 июня.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации.

Ранее политолог предрек рост числа отзывов подписей под коммюнике саммита по Украине.

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