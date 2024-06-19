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Власти Эстонии собрались сделать Грузии «больно»

Дипломат Кальюранд: санкции Эстонии могут оказаться болезненными для Грузии

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Irakli Gedenidze/Reuters

После принятия парламентом Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» Эстония предложила ряд мер, в том числе в отношении безвизового режима между республикой и Евросоюзом. Об этом сообщила посол прибалтийской страны в Тбилиси Риина Кальюранд. Ее слова цитирует газета «Взгляд».

«К сожалению, некоторые меры могут оказаться достаточно болезненными для грузинского общества. <...> Никто не хочет наказывать общество, но мы должны показать, что это является результатом нарушений правил игры», — сказала Кальюранд.

Она также выразила сожаление о том, что Грузия, «говоря о сближении с ЕС, делами этого не подтверждает».

Грузинские депутаты приняли закон об иностранных агентах еще 14 мая — за него проголосовали 84 человека. Рассмотрение документа проходило на фоне многочисленных акций протеста. При этом президент страны Саломе Зурабишвили воспользовалась правом вето, отказавшись подписывать нормативный акт.

В результате 27 мая парламент республики запустил процедуру преодоления вето Зурабишвили. Тогда состоялось заседание юридического комитета законодательного органа, участники которого одобрили продолжение данной процедуры.

28 мая парламент Грузии в ходе пленарного заседания преодолел вето президента страны.

Ранее в Грузии обвинили западные страны в огромном давлении из-за закона об иноагентах.

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