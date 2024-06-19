Лавров 24–25 июня посетит Белоруссию с визитом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24–25 июня прилетит в Белоруссию с визитом, где встретится с президентом страны. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Также Лавров встретится со своим белорусским коллегой.

Захарова добавила, что поездка приурочена к 32-й годовщине установления дипломатических отношений между РФ и Белоруссией.

До этого Россия и Белоруссия провели учения с участием авиации и средств ПВО. Учения прошли в период с 27 по 31 мая.

Руководитель министерства образования Белоруссии Андрей Иванец заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос подготовки специалистов в области авиастроения, в том числе разработчиков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Иванец подчеркнул, что белорусская сторона видит, насколько важна сегодня данная повестка в свете договоренностей, которые были достигнуты президентом республики Александром Лукашенко в рамках посещения ряда регионов Российской Федерации.

Ранее Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем партнерстве.