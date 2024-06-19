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Вице-спикер Госдумы поддержала идею признания ВСУ и СБУ террористическими организациями

Кузнецова: необходимо признать ВСУ и СБУ террористическими организациями

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Пресс-служба «Единой России»

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова заявил о необходимости признать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Службу безопасности Украины (СБУ) террористическими организациями. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем необходимым признать этот режим (Киевским режим. — Прим. ред.) террористическим, а также его структуры — СБУ и тех структур, которые по нашему расследованию причастны к тем преступлениям, которые совершаются в отношении детей», — заявила Кузнецова.

19 июня парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре РФ признать ВСУ и СБУ террористическими организациями.

В марте вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко заявляла, что финальную версию доклада парламентской комиссии, которая расследовала преступления, совершенные украинскими властями против детей, направят в ООН и Межпарламентский союз. По словам сенатора, Россия с начала СВО пыталась защитить детей в зоне конфликта, однако не увидела аналогичных усилий со стороны западных стран и Украины. Напротив, ВСУ регулярно обстреливают гражданские объект, что РФ требует немедленно прекратить.

Ранее омбудсмен рассказала о судьбе воссоединенных на Украине семей.

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