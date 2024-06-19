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Совфед осудил попытки блокировать работу РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Совет Федерации РФ осудил попытки Запада блокировать работу РФ в ПА ОБСЕ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации РФ решительно осудил попытки западных стран препятствовать работе российской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление палаты, принятое на заседании в среду.

В документе сенаторы также отметили, что исходят из необходимости возвращения взаимодействия по линии ПА ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) на позиции соблюдения принципов равноправия законодателей.

Российские сенаторы выразили надежду, что в ходе предстоящего в июле 2024 года в городе Санкт-Петербурге Парламентского форума БРИКС законодатели стран БРИКС внесут вклад в повышение эффективности системы международных отношений.

17 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Минске заявил, что отказ в выдаче Румынией виз для делегации Российской Федерации в ПА ОБСЕ в Румынии связан с боязнью правды.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отказ в выдаче Румынией виз для делегации РФ делает актуальным вопрос о целесообразности пребывания России в ОБСЕ.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что ОБСЕ находится в тупике.

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