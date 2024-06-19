Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео встречи Путина с Ким Чен Ыном после прилета в Пхеньян

Кремль опубликовал видео встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне

Пресс-служба Кремля опубликовала видео официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в аэропорту Пхеньяна после посадки самолета российского лидера.

На видео попали моменты, как северокорейская сторона до прилета главы РФ готовится к появлению гостя в аэропорту Сунан. После прилета Путина главы государств пожали руки, обнялись и о чем-то беседовали с помощью переводчиков. После небольшой беседы и приветствия с другими представителями властей и армии КНДР лидеры стран сели в президентский Aurus и в сопровождении кортежа покинули аэропорт.

До начала переговоров в Пхеньяне прошла торжественная церемония встречи Путина и Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена. К площади приехал кортеж российского лидера. Президента России встретили гимном, выстрелами из пушек и салютом. Северокорейский лидер поприветствовал коллегу, после чего они прошли на площадь. На площади присутствовало около 10 тысяч человек.

До этого сообщалось, что Пхеньян встретил Путина тридцатиградусной жарой. Утром 19 июня столбики термометров приближались к 29-30 градусам. Днем воздух прогреется выше +33°C, предупредили синоптики.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами