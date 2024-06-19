Появилось видео встречи Путина с Ким Чен Ыном после прилета в Пхеньян

Пресс-служба Кремля опубликовала видео официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в аэропорту Пхеньяна после посадки самолета российского лидера.

На видео попали моменты, как северокорейская сторона до прилета главы РФ готовится к появлению гостя в аэропорту Сунан. После прилета Путина главы государств пожали руки, обнялись и о чем-то беседовали с помощью переводчиков. После небольшой беседы и приветствия с другими представителями властей и армии КНДР лидеры стран сели в президентский Aurus и в сопровождении кортежа покинули аэропорт.

До начала переговоров в Пхеньяне прошла торжественная церемония встречи Путина и Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена. К площади приехал кортеж российского лидера. Президента России встретили гимном, выстрелами из пушек и салютом. Северокорейский лидер поприветствовал коллегу, после чего они прошли на площадь. На площади присутствовало около 10 тысяч человек.

До этого сообщалось, что Пхеньян встретил Путина тридцатиградусной жарой. Утром 19 июня столбики термометров приближались к 29-30 градусам. Днем воздух прогреется выше +33°C, предупредили синоптики.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности.