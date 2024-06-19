МИД России: Украина никогда не вступит в НАТО

Украина никогда не вступит в НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что условием вступления Украины в альянс является победа в конфликте с Россией. Комментируя его заявление, Рябков заявил, что «этого никогда не будет». Он выразил надежду, что Столтенберг это понимает.

Дипломат также напомнил, что «спусковым крючком» наблюдаемого в настоящий момент кризиса стало решение 2008 года, когда лидеры НАТО записали на высшем уровне, что Украина станет членом альянса.

«Если натовцы готовы и дальше ходить по этим граблям и история их ничему не учит, то тогда они будут рукояткой этих грабель получать по лбу. И синяки у них будут все сильнее», — добавил он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

18 июня издание The Hill написало, что НАТО следует пригласить Украину к членству в альянсе на предстоящем саммите организации в Вашингтоне, тем самым продемонстрировав приверженность поддержке республики в конфликте с Россией.

До этого Столтенберг заявил, что на июльском саммите участники договорятся об увеличении финансовой и военной помощи Украине, чтобы снизить нагрузку на Соединенные Штаты.

Ранее Столтенберг захотел улучшить качество ядерного оружия стран альянса.