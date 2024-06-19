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Посол РФ пообещал ответ Москвы на новые санкции Канады

Посол РФ Степанов: Москва ответит на новые антироссийские санкции Канады

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Евгений Биятов/РИА Новости

Москва ответит на новые санкции Канады против России. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, передает ТАСС.

«С упорством, достойным лучшего применения, кабинет [премьер-министра] Джастина Трюдо продолжает придумывать новые антироссийские санкции и выдвигать против нашей страны голословные обвинения на основе выдуманных сюжетов», — сказал он.

По словам дипломата, от действующих русофобских властей в Канаде не приходится ждать ничего другого.

«Эти выдумки, понятно, нас нисколько не тревожат, но ответные меры последуют», — продолжил Степанов.

Также он отметил, что канадское правительство вводит антироссийские санкции «в основном, чтобы покрасоваться на внутриполитическом поле и перед своими союзниками».

18 июня Канада ввела санкции в отношении 13 сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

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