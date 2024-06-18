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Блинкен рассказал о создании структуры НАТО в Германии для помощи Киеву

Блинкен подтвердил создание штабной структуры НАТО в Висбадене для помощи Киеву

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Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил формирование в Висбадене (Германия) штабной структуры по обеспечению логистики поставок оружия на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что НАТО в качестве альянса берет на себя очень серьезные обязательства на будущее.

Блинкен отметил, что НАТО создает командование альянса в Висбадене, координирует подготовку, военную помощь, передачу, ремонт и обслуживание техники.

До этого министр иностранных дел и международного сотрудничества, вице-премьер республики Антонио Таяни заявил, что Италия направит Украине системы противовоздушной обороны Samp-T для защиты, остальное — засекреченная информация.

Возможное решение итальянского правительства о передаче Storm Shadow будет говорить о смене курса изначально более миролюбиво настроенной премьер-министра Джорджи Мелони и ее полном возвращении к пронатовской позиции.

В конце мая политик публично раскритиковала генсека НАТО Йенса Столтенберга за его слова о необходимости разрешить ВСУ наносить удары по российской территории западным оружием.

Ранее Запад предупредили о поворотном моменте в конфликте на Украине.

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