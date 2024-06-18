Орбан оценил возможность поддержки кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов поддержать действующего премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) венгерского премьера.

Орбан подчеркнул, что накануне Рютте пообещал придерживаться договоренности Будапешта с НАТО о том, что Венгрия сможет не направлять свои силы для участия в операциях альянса по поддержке Украины за пределами территории альянса, а также не будет поддерживать их финансово.

В связи с этим венгерский премьер добавил, что Будапешт готов поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО.

12 июня Орбан на пресс-конференции с действующим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что участие в действиях альянса за пределами границ стран-участниц должно быть добровольным.

По данным FT, кандидатуру Рютте на пост следующего генсека Североатлантического альянса в настоящее время поддерживают 29 из 32 стран-членов, но позиция премьера Венгрии может ему помешать. Известно, что вечером 17 июня Рютте и Орбан провели встречу в кулуарах во время ужина лидеров Европейского союза в Брюсселе.

Ранее в Венгрии заявили, что ЕС принял ее условия для переговоров с Украиной.