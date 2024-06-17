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Политолог раскрыл, какие страны могли предложить Украине посредничество с РФ

Политолог Мирзаян: Турция и ОАЭ могли предложить Украине посредничество с РФ

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Global Look Press

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире «Радио 1» прокомментировал заявление уполномоченного по правам человека на Украине Дмитрия Лубинца о том, что некоторые страны, которые «традиционно имеют хорошие отношения с РФ», предложили Киеву собственные каналы коммуникации с Москвой для урегулирования украинского конфликта. По словам эксперта, посредничество могли предложить такие государства как Турция, Китай, ОАЭ, Индия и Саудовская Аравия.

При этом, по его мнению, цель такого посредничества — поднятие своего международного статуса.

«Это посредничество необходимо самим посредникам: они пытаются за счет своего посредничества, участия в важном процессе поднять свое реноме, свой международный статус. Люди все понимают, какие расклады. Но почему бы не заработать на конфликте себе статус. Это логично», — сказал политолог.

Как отметил Лубинец в ходе саммита по Украине в Швейцарии, Киев «не ожидал» соответствующей позиции от этих стран. При этом он отказался назвать государства, выразившие готовность посредничества с Москвой.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова показала список украинских военнопленных для обмена.

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