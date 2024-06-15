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Турчак мог подать заявлении о сложении полномичий секретаря генсовета ЕР

ТАСС: Турчак уже мог подать заявление о сложении полномочий секретаря генсовета ЕР

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Пресс-служба «Единой России»

Временно исполняющий обязанности Республики Алтай Андрей Турчак, скорее всего, уже подал заявление о сложении своих полномочий на посту секретаря генсовета «Единой России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, Турчак уже должен был сложить свои полномочия, подав заявление.

До этого стало известно, что врио республики Алтай Андрей Турчак подал в региональную избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения.

Турчак подчеркнул, что его избирательная кампания официально стартовала. Он планирует провести ее в «полях», общаясь с людьми.

Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя переход Андрея Турчака на пост временно исполняющего главы республики Алтай, заявил, что неважных регионов в Российской Федерации нет, возглавлять любой из них — большая ответственность и большая честь.

До Турчака пост губернатора Алтая занимал Олег Хорохордин, он подал в отставку по собственному желанию и перешел на новую должность.

Ранее Путин подписал указ о назначении врио главы Алтая.

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