Стало известно, когда пройдет заседание Совета глав МИД стран ОДКБ

Главы министерств иностранных дел государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут 21 июня заседание в Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана, передает ТАСС.

«21 июня 2024 года состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Планируется обсудить вопросы международной и региональной безопасности и ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов Казахстана в период председательства в ОДКБ», — отмечается в тексте.

Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны документы, которые направлены на совершенствование деятельности организации, также будут приняты политические заявления. В пресс-службе казахстанского министерства иностранных дел отметили, что в данный момент нет информации о том, будет ли участвовать во встрече армянская сторона.

«Пока нет информации о подтверждении участников», — сказал собеседник агентства.

До этого политолог Максим Жаров заявил, что последние действия Еревана в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут осуществляться по техническому заданию США.

Ранее в России призвали исключить Армению из ОДКБ.