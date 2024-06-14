Правительство утвердило Концепцию языковой политики России

Кабмин утвердил Концепцию государственной языковой политики России. Об этом сообщили в Минпросвещения, пишет ТАСС.

Утвержденная политика предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, а также подчеркивает его особый статус как государственного.

«Правительством России утверждена Концепция государственной языковой политики РФ. Документ призван подчеркнуть важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей», — говорится в сообщении.

О важной роли русского языка в жизни современной России высказалась политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Ткаченко.

Она подчеркнула, что русский язык играет консолидирующую роль как внутри России, так и за ее пределам. Специалист уверена, что общность языка является одним из ключевых компонентов единого государства.

Ткаченко добавила, что язык не только создает уникальную культурную идентичность, но и на бытовом уровне позволяет населению говорить понятными фразами и категориями.

Ранее в Киеве пенсионера наказали из-за конфликта по поводу русского языка.