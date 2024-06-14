Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на конференцию по своей «формуле мира». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира. Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены общей целью – приблизить справедливый и продолжительный мир для Украины. <..> В саммите примут участие около 100 стран и международных организаций», — заявил украинский лидер.

Отмечается, что Зеленский втрое сократил «формулу мира» для переговоров в Швейцарии.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

Мирная конференция по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее бывший помощник Путина Сурков описал формулу мира фразой «минус Зеленский».