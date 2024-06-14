Соединенные Штаты и союзники должны нарастить усилия по поставкам оружия Украине, так как конфликт вступил в «ключевую стадию». Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, слова которого передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что даже при одобрении поставок оружия Украине прямо сейчас, потребуется значительное время, прежде чем вооружения доставят Киеву.

14 июня министр финансов Украины Сергей Марченко выдвинул условие для получения $50 млрд от стран «Большой семерки».

Он заявил, что средства должны быть переданы в этом году, деньги должны носить безусловный характер. Кроме того, Марченко подчеркнул, что деньги должны быть направлены на любые цели и расходы, которые Киев считает нужными.

Политический обозреватель Джимми Дор высказывал мнение, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать конфликт на Украине из-за желания завладеть минеральными ресурсами республики.

Ранее в США предрекли исчезновение Украины через год.