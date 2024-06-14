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Украина заявила об условиях относительно получения $50 млрд

Украина выдвинула условия, на которых готова принять от G7 $50 млрд помощи

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Susana Vera/Reuters

Украина выдвинула условие для получения $50 млрд от стран «Большой семерки» (G7). Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, слова которого передает Liga.net.

Он заявил, что средства должны быть переданы в этом году, деньги должны носить безусловный характер. Кроме того, Марченко подчеркнул, что деньги должны быть направлены на любые цели и расходы, которые Киев считает нужными.

14 июня замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог, кандидат исторических наук Евгений Семибратов заявил, что США и Евросоюз договорились о выделении Украине $50 млрд, однако главный бенефициар происходящего – это США, так как в конечном итоге средства останутся там.

Днем ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что лидеры стран — участниц «Группы семи» в рамках саммита смогли заключить политическое соглашение по применению заблокированных финансовых активов России в пользу Украины.

До этого стало известно, что страны G7 будут использовать только прибыль от замороженных активов РФ.

Ранее в США раскрыли тактику Вашингтона в случае нападения на Украину.

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