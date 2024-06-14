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В НАТО поддержали предложение ограничить перемещение российских дипломатов

Генсек НАТО поддержал предложение ограничить перемещение российских дипломатов

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение ограничить перемещение российских дипломатов, назвав их офицерами российской разведки. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приветствуем дальнейшие действия союзников, которые дальше ограничивают движение офицеров российской разведки», — сказал он.

До этого сообщалось, что министры обороны стран НАТО согласовали новые меры по противодействию России, которые станут ответом на якобы «акты саботажа со стороны РФ» против членов альянса. Эти меры, в том числе, включали введение ограничений в отношении российской разведки.

Также в НАТО готовятся к усилению обмена между разведывательными службами и увеличению уровня защиты критической инфраструктуры.

На заседании совета министров иностранных дел НАТО Столтенберг заявил, что 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности.

Ранее НАТО и Украина утвердили направления военно-технического сотрудничества.

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