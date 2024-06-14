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Экс-депутат Бундестага предупредил о последствиях нынешнего политкурса ЕС

Политик Гердт: если руководство ЕС не изменит политический курс, его свергнут

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Если Брюссель не изменит политический курс относительно поддержки Украины и эскалации конфликта с Россией, нынешнее руководство Евросоюза просто снесут. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал председатель Международного совета русских немцев, бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, несмотря на то, что адекватным политическим силам не удалось нанести решительное поражение нынешней политической элите в ходе выборов в Европарламент, недовольство граждан стремительно растет и может резко прорваться.

«В последние два года мы уже наблюдали серьезное искажение многих политических процессов. И, естественно, эти махинации связаны со стремлением этой элиты выжить. Политики прекрасно понимают, что если у них не получится устоять — начнется широкий процесс осмысления их деятельности. И он закончится уже новым Нюрнбергским процессом», — отметил Гердт.

Он добавил, что итоги прошедших выборов требуют тщательной проверки, поскольку руководство ЕС уже прибегало к всевозможным инсинуациям ради удержания власти.

Результаты недавних выборов в Европарламент спровоцировали роспуск законодательных органов Бельгии и Франции, практически вернули Германию в прошлое и поставили под вопрос популярность «зеленой» повестки в Евросоюзе. Кроме того, голосование закрепило общеевропейскую тенденцию на усиление позиций правых сил. Чем закончились выборы в главный законодательный орган ЕС и что результат значит для России, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что итоги выборов в ЕП говорят о провале политики Евросоюза.

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