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Политолог раскрыл истинную причину противостояния глав Евросовета и Еврокомиссии

Политолог Подлесный: конфликт фон дер Ляйен с главой ЕС длится два года

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Reuters

Противостояние главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с председателем Евросовета Шарлем Мишелем длится минимум два года. Началось оно на фоне того, что глава ЕК перестала согласовывать свои действия с ЕС – это главная причина, заявил политолог Геннадий Подлесный в беседе с 360.ru.

Еврокомиссия – это исполнительный орган, поэтому тот факт, что фон дер Ляйен перестала советоваться с Мишелем стало противоречить уставу и традициям Евросоюза, объяснил эксперт.

«Такая ситуация не понравилась Шарлю Мишелю и не только ему, — считает Подлесный. — И, соответственно, здесь дело уже не в гендерном принципе, что победить должен мужчина. Речь идет о том, кто кому должен подчиняться».

По этой причине фон дер Ляйен не пригласили на предстоящий ужин лидеров стран ЕС, в ходе которого планируется обсудить кандидатуры на ключевые посты, уверен политолог. По его мнению, лидирует в конфликте Шарль Мишель, так как он занимает более высокий пост и является молодым и энергичным политиком.

Напомним, СМИ уже сообщали о планах исключить главу ЕК из числа участников встречи лидеров стран ЕС, однако подчеркивалось, что главы европейских правительств отрицательно отнеслись к этой идее.

В России ранее назвали последствия победы фон дер Ляйен в Европарламенте.

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