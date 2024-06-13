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Белоруссия не намерена ухудшать отношения с Арменией

МИД Белоруссии: Минск не собирается ухудшать отношения с Ереваном

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Белоруссия не собирается портить отношения с Арменией. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает ТАСС.

«Важно понимать, что с Арменией нас связывают давние близкие, дружеские отношения и общая история», — сказал дипломат.

Он напомнил о взаимовыгодной торговле между республиками и тесных деловых контактах. По словам Глаза, Белоруссия не собирается «эти отношения ухудшать».

Комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, официальный представитель внешнеполитического ведомства обратил внимание, что армянское руководство к шагам в сторону ухудшения контактов подталкивают «внешние игроки».

До этого МИД Белоруссии отреагировал на резкое заявление Пашиняна в адрес Лукашенко. 13 июня премьер-министра Армении заявил, что страна может изменить отношение к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если белорусский лидер извинится перед Ереваном.

Ранее сообщалось, что в Кремле ждут прояснения позиции Армении по ОДКБ.

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