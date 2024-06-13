В МИД заявили о подготовке НАТО к потенциальному военному конфликту с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во время брифинга, что североатлантический альянс давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией.

«На деле Североатлантический альянс уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией», — заявила она.

13 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории эскалацией.

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что военнослужащие страны уже используют западное оружие для ударов по РФ. Как он сказал, эти атаки должны возыметь эффект и облегчить ситуацию на поле боя для украинских солдат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обязательные для стран НАТО поставки оружия Украине ничего не изменят.

Ранее в Британии назвали условие для прекращения ударов по России западным оружием.