Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили о подготовке НАТО к потенциальному военному конфликту с РФ

Захарова: НАТО готовится к потенциальному военному конфликту с РФ

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во время брифинга, что североатлантический альянс давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией.

«На деле Североатлантический альянс уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией», — заявила она.

13 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории эскалацией.

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что военнослужащие страны уже используют западное оружие для ударов по РФ. Как он сказал, эти атаки должны возыметь эффект и облегчить ситуацию на поле боя для украинских солдат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обязательные для стран НАТО поставки оружия Украине ничего не изменят.

Ранее в Британии назвали условие для прекращения ударов по России западным оружием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами