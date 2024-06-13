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Трамп потребовал от конгресса США отменить обвинительный вердикт суда

Politico: Трамп потребовал от палаты представителей США отменить вердикт суда

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Justin Lane/AP

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона отменить обвинительное решение суда, вынесенное по его делу об утаивании информации. Его слова передает газета Politico.

«Помогите отменить мой приговор», — приводит издание слова Трампа в ходе телефонного разговора с Джонсоном.

По данным газеты, чиновник намерен поддержать кандидата в президенты и рассматривает возможности отменить судебный вердикт, но опасается, что разногласия среди республиканцев помешают реализовать эту инициативу.

31 мая присяжные судебного заседания в Нью-Йорке признали американского экс-президента виновным в подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Максимальное наказание для политика может составить более 130 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Трампу могут запретить въезд в 37 стран из-за судимости.

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