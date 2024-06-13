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В Кремле отреагировали на заявление Пашиняна в адрес Лукашенко

Песков: Россия продолжает контакты с армянской стороной

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Алексей Майшев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о словах премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который попросил извинений у белорусского президента Александра Лукашенко.

«Мы уже говорили, что продолжаем наши контакты с армянской стороной. Мы рассчитываем на то, что будет превалировать союзнический характер в диалоге», — сказал Песков.

При этом он отметил, что оставляет заявления Пашиняна в адрес Лукашенко без комментариев.

13 июня Пашинян заявил, что Армения может изменить отношение к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если Александр Лукашенко извинится перед Ереваном. Он отметил, что представители Армении не могут обсуждать с Лукашенко вопросы в формате ОДКБ, поскольку он, по словам Пашиняна, поддерживал Азербайджан. При этом армянский премьер признал, что ему придется контактировать с белорусским лидером в форматах ЕАЭС и СНГ.

12 июня Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем». Песков сообщил, что Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ.

Ранее белорусский политик ответил Пашиняну на резкое заявление в адрес Лукашенко.

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