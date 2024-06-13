Песков: в НАТО есть несогласные со Столтенбергом по вопросу поставки оружия Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обязательных для стран альянса поставках оружия Украине.

«Вряд ли это что-то меняет. В НАТО есть страны, которые заявляли о нежелании принимать участие в этом процессе. Поставки оружия и так идут на Украину», — заявил представитель Кремля.

13 июня Столтенберг заявил, что НАТО не считает использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории эскалацией.

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) рассказал, что военнослужащие страны уже используют западное оружие для ударов по РФ. Как он сказал, эти атаки должны возыметь эффект и облегчить ситуацию на поле боя для украинских солдат.

9 июня советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сделал похожее заявление. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже воспользовались разрешением бить по российской территории западным оружием.

Ранее в Британии назвали условие для прекращения ударов по России западным оружием.