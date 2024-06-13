Стало известно, как Пентагон отреагировал на появление судов ВМФ РФ на Кубе

Министерство обороны США пытается приуменьшить значение прибытия кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ на Кубу. Об этом сообщил американский телеканал ABC News.

В материале отмечается, что российские суда регулярно заходят в порт города Гаваны. Однако в этот раз появление кораблей на Кубе представляет собой «откровенную провокацию» со стороны РФ, уверены журналисты.

«Эти учения являются откровенной провокацией, значение которой Пентагон старается приуменьшить», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, в настоящее время за действиями кораблей ВМФ РФ на Кубе следят американские и канадские военные суда. В то же время обозреватели обратили внимание, что российские корабли прибыли в порт города Гаваны примерно в одно время с расширением санкций Вашингтона в отношении Москвы.

12 июня на Кубу прибыл отряд кораблей Северного флота ВМФ РФ. В том числе в порту города Гаваны пришвартовались фрегат «Адмирал Горшков» и атомный подводный ракетный крейсер «Казань». Как рассказали в российском министерстве обороны, незадолго до этого экипажи данных судов завершили учения по применению высокоточного ракетного оружия.

При этом официальный представитель военного ведомства США Сабрина Сингх заявила, что власти страны серьезно относятся к событиям на Кубе. Но, как она сказала, Вашингтон не считает происходящее угрозой для себя.

Ранее американский политолог рассказал о возможных последствиях сближения РФ и Кубы.