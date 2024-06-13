Стартовала избирательная кампания Турчака на пост главы Алтая

Временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Андрей Турчак подал в региональную избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Турчак подчеркнул, что его избирательная кампания официально стартовала. Он планирует провести ее в «полях», общаясь с людьми.

Врио республики считает, что это поможет ему максимально быстро погрузиться в проблематику региона, а также сформировать программу развития Алтая, которая будет отвечать запросам местных жителей.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя переход Андрея Турчака на пост временно исполняющего главы республики Алтай, заявил, что неважных регионов в Российской Федерации нет, возглавлять любой из них — большая ответственность и большая честь.

До Турчака пост губернатора Алтая занимал Олег Хорохордин, он подал в отставку по собственному желанию и перешел на новую должность.

Ранее Путин подписал указ о назначении врио главы Алтая.