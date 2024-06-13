Байден прибыл в Италию на саммит стран «Большой семерки»

Американский президент Джо Байден прибыл в Италию на саммит государств «Большой семерки». Об этом со ссылкой на пул Белого дома сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, президентский самолет после почти восьмичасового перелета из США приземлился в аэропорту расположенного на юго-востоке Италии города Бриндизи.

До этого сообщалось, что страны G7 согласились до конца 2024 года выделить Украине $50 млрд, используя замороженные активы Российской Федерации.

30 апреля сообщалось, что страны Группы семи (G7) выразили намерение уменьшить свою зависимость от России в сфере атомной энергетики.

25 апреля сообщалось, что «Большая семерка» намерена решить вопрос о конфискации доходов от активов РФ до лета.

Ранее в МИД РФ сочли очевидным экстремизм коллективного Запада.