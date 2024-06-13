Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден прибыл в Италию на саммит стран «Большой семерки»

Байден прибыл в Италию для участия в саммите государств «Большой семерки»

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Американский президент Джо Байден прибыл в Италию на саммит государств «Большой семерки». Об этом со ссылкой на пул Белого дома сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, президентский самолет после почти восьмичасового перелета из США приземлился в аэропорту расположенного на юго-востоке Италии города Бриндизи.

До этого сообщалось, что страны G7 согласились до конца 2024 года выделить Украине $50 млрд, используя замороженные активы Российской Федерации.

30 апреля сообщалось, что страны Группы семи (G7) выразили намерение уменьшить свою зависимость от России в сфере атомной энергетики.

25 апреля сообщалось, что «Большая семерка» намерена решить вопрос о конфискации доходов от активов РФ до лета.

Ранее в МИД РФ сочли очевидным экстремизм коллективного Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами