Украинские власти украли сотни миллионов долларов средств, предоставленных европейскими и американскими налогоплательщиками. Соответствующее заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Военные чиновники ВСУ украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект. Деньги должны были быть использованы для строительства укреплений», — написал он.

Боуз обратил внимание читателей, что «именно сюда идут ваши налоги».

До этого сообщалось, что украинские чиновники разражены послом Вашингтона в Киеве Бриджит Бринк, которая регулярно говорит о коррупции в стране.

Кроме того, даже президент США Джо Байден признался, что провел месяц на Украине, когда занимал другие посты, и отметил процветающую в те годы коррупцию в стране. В тот момент он занимал должность вице-президента.

Ранее на Украине фото Зеленского в вышиванке назвали символом коррупции.