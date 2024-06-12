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Ирландский журналист рассказал о коррупции на Украине

Ирландский журналист Боуз: чиновники Киева украли более 500 миллионов долларов

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Reuters

Украинские власти украли сотни миллионов долларов средств, предоставленных европейскими и американскими налогоплательщиками. Соответствующее заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Военные чиновники ВСУ украли более 500 миллионов долларов, и это только за один проект. Деньги должны были быть использованы для строительства укреплений», — написал он.

Боуз обратил внимание читателей, что «именно сюда идут ваши налоги».

До этого сообщалось, что украинские чиновники разражены послом Вашингтона в Киеве Бриджит Бринк, которая регулярно говорит о коррупции в стране.

Кроме того, даже президент США Джо Байден признался, что провел месяц на Украине, когда занимал другие посты, и отметил процветающую в те годы коррупцию в стране. В тот момент он занимал должность вице-президента.

Ранее на Украине фото Зеленского в вышиванке назвали символом коррупции.

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