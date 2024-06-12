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В США призвали к деэскалации на Украине из-за кораблей ВМФ России у берегов Кубы

Офицер ВС США Дэвис призвал к деэскалации на Украине из-за подлодок РФ на Кубе

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Ramon Espinosa/AP

Соединенные Штаты должны поспособствовать снижению напряжения в конфликте на Украине после отправки атомных подлодок Военно-морского флота (ВМФ) России в порт кубинской Гаваны. С таким заявлением выступил подполковник запаса Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Лучшим шагом сейчас для нас будет деэскалация конфликта», — утверждает офицер.

По его мнению, Россию и Украину необходимо привлечь к дипломатическому способу урегулирования конфликта за столом переговоров вместо того, чтобы растягивать противостояние и увеличивать риск ударов вне зоны боевых действий. Отставной военный подчеркнул, что любой просчет и недопонимание между США и РФ сейчас могут спровоцировать усугубление напряжения во взаимоотношениях.

В публикации отмечается, что Вашингтон не в курсе, присутствует ли ядерное оружие на борту российских военных кораблей.

12 июня стало известно, что корабли Северного флота РФ заходят в порт Гаваны. Разнородная тактическая группа из четырех судов, в том числе суда обеспечения, которыми ранее в Атлантике отрабатывалось применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня прибудет в порт Гаваны с официальным визитом.

Ранее отставной полковник США отреагировал на прибытие российских кораблей на Кубу.

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