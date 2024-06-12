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В минобороны Словакии назвали госизменой передачу Киеву истребителей МиГ-29

Глава МО Словакии Калиняк счел госизменой передачу Украине истребителей МиГ-29

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Efrem Lukatsky/AP

Действия экс-главы словацкого министерства обороны Ярослава Надя по передаче истребителей МиГ-29 Украине можно трактовать как измену государству. Такое мнение высказал действующий министр обороны Словакии Роберт Калиняк, чьи слова приводит газета SME.

«Минобороны готовит уголовное дело из-за передачи Украине истребителей МиГ-29», — заявил глава ведомства.

По его оценке, данный шаг ослабил Вооруженные силы республики и нарушил Конституцию страны. Более того, партнеры и союзники Словакии не одобряли это решение.

«Иначе как госизменой это назвать нельзя», — утверждает Калиняк.

В апреле Братислава завершила процесс передачи истребителей МиГ-29 Киеву. Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 13 самолетов. В марте пилоты передали четыре машины, еще девять перегнали позже по земле.

Ранее в Словакии не смогли подтвердить законность передачи Киеву самолетов МиГ-29.

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