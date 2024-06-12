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На экс-министра обороны Словакии подадут иск из-за передачи МиГ Украине

На экс-министра обороны Словакии Надя подадут иск из-за передачи МиГ-29 Украине

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Depositphotos

Против экс-министра обороны Словакии Ярослава Надя подадут иск из-за передачи Украине МиГ. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, Надя подозревают в государственной измене, так как своими действиями он ослабил ВС Словакии, что идет вразрез с конституцией.

«Никакие деньги за самолеты не пришли, никакой замены им тут не осталось, никакой ПВО нет», — сказал Калиняк.

В апреле 2023 года Братислава завершила процесс передачи истребителей МиГ-29 Киеву.

11 июня госсекретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что передача его страной истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была признана незаконной.

В этот же день омбудсмен Роберт Доброводский заявил, что словацкое министерство обороны не смогло подтвердить законность поставок Украине истребителей МиГ-29.

Ранее премьер Словакии предостерег Украину от ударов по России.

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